Wordt NXP geslachtofferd in Trumps handelsoorlog met China?

Het eindoordeel is aan de financiële toezichthouder van China. Die moet toestemming geven voor de overname. Gebeurt dat niet, dan gaan beide partijen uit elkaar. Een overname die al in oktober 2016 werd beklonken, gaat dan toch niet door.

NXP ontstond in 2006 als afsplitsing van Philips. Het bedrijf richt zich op de productie van chips die onder meer worden gebruikt in zelfrijdende auto’s en bij contactloos betalen. Chipmaker Qualcomm is actief op stagnerende markten als telecom en smartphones. Voor de expertise van het Nederlandse bedrijf heeft het 44 miljard dollar (omgerekend zo'n 37,6 miljard euro) over.

China

China speelt een rol, omdat beide bedrijven een deel van hun activiteiten in dat land hebben uitbesteed. Toezichthouders van alle landen die worden geraakt door de deal, hebben hun toestemming moeten geven en op China na hebben ze dat inmiddels allemaal gedaan.

Tot enkele maanden geleden was de verwachting dat ook China weinig bezwaar zou hebben tegen de overname van een Nederlands bedrijf door een Amerikaanse techgigant. Door de sindsdien opgelaaide handelsoorlog tussen de VS en China liggen de kaarten nu anders. NXP dreigt een speelbal te worden in dat conflict.

Deal or no deal

Naarmate de tijd verstrijkt, lijkt het onwaarschijnlijker te worden dat er alsnog een positief antwoord komt uit Peking. Toch houden deskundigen er rekening mee dat het door het handelsconflict komt dat het allemaal zo lang duurt en dat China tijdrekt om politieke redenen.

South China Morning Post schreef eerder deze maand dat de autoriteiten in Peking achter de schermen al lang akkoord zijn met de overname. In april ontstond ophef over het Chinese telecombedrijf ZTE, dat de toegang tot de Amerikaanse markt werd ontzegd. Die beslissing werd enkele weken later weer teruggedraaid en als tegenprestatie zou Peking hebben beloofd niet dwars te liggen bij het samengaan van Qualcomm en NXP.

Addertje onder het gras is dat, zoals sectoranalist Stacy Rasgon van AllianceBernstein schrijft, het irrationele rationeel geworden is. ''Het meest rationele voor de Chinese overheid zou zijn om de deal te ratificeren. Maar gezien alles wat er is gebeurd, zijn alle scenario’s mogelijk.''

Rampscenario

Als NXP niet wordt overgenomen, houdt het bedrijf als goedmakertje 2 miljard dollar over. Eerder in de onderhandeling is vastgelegd dat Qualcomm dat bedrag moet betalen als compensatie.

Het is moeilijk te voorspellen hoe aandeelhouders van NXP reageren als de lucratieve deal niet doorgaat. De afgelopen weken hebben beleggers in ieder geval al een voorschot genomen op slecht nieuws: de koers van het aan de Nasdaq genoteerde aandeel liep in enkele weken tijd terug van 120 naar 103 dollar.

Financial Times schetste afgelopen week een somber scenario over afketsen van de overname. Anonieme analisten wezen er in de zakenkrant op dat activistische aandeelhouders een grote positie hebben in NXP. Als zij massaal hun aandelen van de hand gaan doen, zal dat leiden tot een verkoopgolf die de hele sector in gevaar brengt.

Geen rampscenario

Sectoranalist Anand Srinivasan van persbureau Bloomberg denkt dan weer dat het voor NXP ''niet het eind van de wereld'' is als het samengaan met Qualcomm niet doorgaat. Hij verwacht dat de compensatie van 2 miljard dollar in dat geval ten goede zal komen aan beleggers, in de vorm van aandeleninkoop.

Los daarvan blijft NXP dan volgens de Bloomberg-analist een aantrekkelijk bedrijf in een groeimarkt. ''Met het extra vlees op de botten kan NXP het hoofd bieden aan de stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de chipsector.'' Andere techreuzen zullen ongetwijfeld vroeg of laat hun ogen richting Eindhoven laten gaan, voorspelt Srinivasan.