Licht hogere winst voor Sanoma in laatste zes maanden

Onder de streep hield het concern, bekend van onder meer Libelle, Donald Duck en NU.nl, een ongecorrigeerde winst van 62,9 miljoen euro in het eerste half jaar over. Dat is een stijging van 14 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet daalde met 3 procent naar 624,5 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar.

In het tweede kwartaal steeg de winst van de hele groep met maar liefst 45 procent naar 68 miljoen euro. Het concern wijst op de omzetstijging bij de educatieve tak, in Nederland bekend van Malmberg. Dat onderdeel zag de omzet van 98 miljoen euro naar 108 miljoen euro stijgen.

Winstgevendheid

Sanoma-CEO Susan Duinhoven zegt in een toelichting dat de omzetstijging bij Malmberg te danken is aan een verschuiving van bestellingen van het eerste naar het tweede kwartaal.

"In onze beide mediabedrijven is de winstgevendheid iets boven onze verwachting, ook al is sprake van lichte daling door eenmalige bate vorig jaar. Ik ben dan ook zeker tevreden met deze resultaten", zegt ze over de winst.

In de Nederlandse tak van het concern houdt Sanoma de winstgevendheid op niveau door op de kosten te letten. De winst voor belastingen en rente daalde licht, van 21 miljoen euro naar 20 miljoen euro.

Langetermijnstrategie

Sanoma heeft als langetermijnstrategie groeien met kleinere investeringen. Zo werd in het tweede kwartaal het belang in kortingenplatform Scoupy vergroot naar 95 procent.

Verder werden de aankoop van het Finse festival- en evenementenbureau NCD Production en de verhoging van het aandeel in het Finse nieuwsagentschap STT in het tweede kwartaal afgerond.