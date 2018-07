Deliveroo-bezorger verliest zaak om schijnzelfstandigheid

Ferwerda spande de zaak aan, omdat hij vindt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Daar is volgens de rechter echter geen sprake van. Koeriers mogen namelijk gewoon werken voor andere bedrijven en hun eigen schema bepalen.

De kantonrechter erkent dat het huidige arbeidsrecht nog niet is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen zoals de platformeconomie, maar oordeelt desondanks dat de overeenkomst tussen Deliveroo en de bezorger niet onredelijk is. "Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen wanneer het niet-gewenst is dat dergelijke situaties blijven bestaan", stelt hij.

Zzp-bezorgers

Deliveroo werkt sinds 1 februari alleen nog maar met bezorgers die zzp'er zijn. Bezorgers die eerder bij Deliveroo in dienst waren, werden verplicht als zelfstandige te gaan werken. Dat heeft in Nederland geleid tot rechtszaken en een staking.

Volgens het bedrijf is de keus voor zzp'ers gemaakt vanuit de voorkeuren van bezorgers zelf. "Deliveroo werkt met zelfstandigen omdat deze flexibiliteit aansluit bij de wensen van de bezorgers. Deze zelfstandigheid biedt bezorgers de mogelijkheid om te werken wanneer, waar en hoe lang zij zelf willen."

Wel stelt Deliveroo in een reactie op de uitspraak dat zelfstandigen meer zekerheid verdienen. "Flexibel werken en sociale zekerheid zou hand in hand moeten kunnen gaan, in plaats van dat het elkaar uitsluit."

Kritiek

Ook vakbond FNV verzet zich tegen die constructie, en zegt bovendien signalen binnen te krijgen dat er ook minderjarigen werken voor het bedrijf. Eerder werd Deliveroo in Spanje juist nog door de rechter berispt, omdat werknemers als schijnzelfstandigen in dienst waren.