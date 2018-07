'Amazon waarschuwt voor maatschappelijke onrust bij harde Brexit'

Doug Gurr, de directeur van Amazon voor het Verenigd Koninkrijk, heeft dit vrijdag tijdens een bijeenkomst over de Brexit gezegd, meldt de Britse krant The Times maandag.

Een woordvoerder van het Amerikaanse concern wilde het bericht bevestigen noch ontkennen. De voorlichter benadrukte wel dat Amazon rekening houdt met allerlei scenario’s, inclusief scenario's die "erg onwaarschijnlijk" zijn.

De bijeenkomst was georganiseerd door de nieuwe Brexit-minister Dominic Raab en afgevaardigden van de grootste ondernemingen in Groot-Brittannië waren aanwezig. Het zou voor het eerst zijn dat een grote onderneming als Amazon een dergelijke waarschuwing uit.

De Britse premier Theresa May onthulde anderhalve week geleden haar plannen voor de Brexit. In het Lagerhuis moest zij akkoord gaan met een aantal toevoegingen en de vraag is of de Europese Unie hiermee akkoord gaat. Ondertussen raakt de tijd op om tot een akkoord te komen. Het Verenigd Koninkrijk stapt op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd uit de Europese Unie. Vervolgens is er een transitieperiode tot december 2020.