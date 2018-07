Voetballer Gregory van der Wiel verkoopt belang in kledingmerk BALR

Van der Wiel investeerde in 2013 in het kledingmerk van voormalig voetballer Demy de Zeeuw. Precieze cijfers over hoe groot het belang was, worden niet gegeven, maar naar eigen zeggen heeft Van der Wiel een rendement van 2.000 procent gemaakt op de aandelen.

In 2017 heeft het modemerk zo’n 10 miljoen euro omgezet. Onlangs werd het bedrijf nog berispt door de Autoriteit Consument & Markt omdat BALR in de fout was gegaan met een kortingsactie. Klanten bleken de bestelling niet terug te kunnen sturen.

Van der Wiel is oud-speler van onder meer Ajax en Paris Saint Germain. Begin dit jaar maakte hij een transfer van het Italiaanse Cagliari naar het Canadese Toronto FC.

Vanuit Noord-Amerika wil Van der Wiel meer investeringen doen via investeringsfonds Block Party. "In Toronto zijn wij bezig met het oprichten van een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen van personals brands", aldus de rechtsback. "Iets waarmee we voor mijzelf ook druk mee bezig zijn." Verder wil de voetballer zijn focus steeds meer verleggen naar startups in de techsector.