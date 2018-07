Frankrijk wijst Amerikaanse toenaderingspoging af bij G20

De Amerikanen probeerden de EU en Japan aan hun zijde te krijgen met een aanbod voor vrijhandelsverdragen. Met name Frankrijk lag daarbij dwars.

Frankrijk eist dat de VS eerst hun importheffingen op Europese producten laten vallen voordat over vrijhandel gesproken kan worden. ''We weigeren te onderhandelen met een pistool op ons hoofd'', citeert Reuters minister van Economische Zaken Bruno Le Maire.

IMF-directeur Christine Lagarde hield in Buenos Aires een presentatie waarin ze de gevolgen van de tarievenoorlog voor de betrokken landen voorrekende. Handelsbeperkingen verminderen de wereldhandel volgens haar met 0,5 procent.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei juist dat er nog geen macro-economisch effect van de tarievenoorlog merkbaar is in de Verenigde Staten. De gesprekken in Buenos Aires gaan zondag verder.