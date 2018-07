Wie is de omstreden Ryanair-directeur Michael O'Leary?

CEO Michael O'Leary van budgetmaatschappij Ryanair staat bekend om zijn provocerende uitspraken. Passagiers, piloten, vakbonden: niemand is veilig voor zijn beledigingen. Een paar jaar geleden verzamelde de Britse krant The Telegraph zijn meest omstreden quotes.

Een paar opvallende uitspraken: "Ik motiveer mijn personeel met angst", "vaderschapsverlof is gezever", "als mensen vragen hoe we zo goedkoop kunnen vliegen, vertel ik ze dat ik mijn piloten voor niks laat werken".

Stakingen bij Ryanair

Het Ryanair-personeel komt nu in opstand tegen de slechte arbeidsvoorwaarden. Maar als het aan O'Leary ligt, verandert er niets. Toen de Ryanair-piloten begin dit jaar dreigden met stakingen, noemde O'Leary hun eisen "lachwekkend".

"We zullen nooit akkoord gaan met die eisen", zei hij volgens de Britse krant The Guardian. "Als ze willen gaan staken, dan doen ze dat maar."

Dat gebeurt nu ook. Komende week staakt het cabinepersoneel in België, Portugal en Spanje. Eerder deze maand werd een aantal vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland geannuleerd door een pilotenstaking. Ook Duitse en Nederlandse piloten overwegen een staking.

Tot nu toe lijkt de topman vast te houden aan zijn uitspraken van februari. "De gesprekken zitten momenteel muurvast", zegt een woordvoerder van pilotenvakbond VNV tegen NU.nl.

Zakelijk succes

De topman van Ryanair is niet alleen omstreden, maar ook zakelijk succesvol. De 57-jarige CEO is een van de rijkste mannen van Ierland. Hij werkte eerder voor advies- en accountantsbureau KPMG en stichtte in 1985 winstgevende uitgeverijen in Dublin.

Zijn carrière in de luchtvaartbranche was naar eigen zeggen toevallig: hij houdt niet eens van vliegtuigen. In 1987 huurde Ryanair-oprichter Tony Ryan hem in als adviseur. Op dat moment had Ryanair een traditioneel verdienmodel, maar dat ging niet goed. De luchtvaartmaatschappij leed verlies. O'Leary kwam met een oplossing.

Hij bestudeerde het budgetmodel van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines en paste het toe op de Ierse maatschappij.

Winstgevend

Inmiddels is het een bekende formule: passagiers betalen weinig geld voor een stoel, maar veel voor extra's zoals bagage en maaltijden aan boord. Verder krijgen ze continu aanbiedingen om luxe producten te kopen aan boord en hotels of auto's te huren via Ryanair.

Dankzij deze strategie groeide de luchtvaartmaatschappij. Ondanks problemen met het personeel en gecancelde vluchten, boekte het bedrijf dit jaar nog een recordwinst van 1,5 miljard euro. Op dit moment is de luchtvaartmaatschappij actief in 33 Europese landen.

In 1994 kreeg O'Leary promotie en werd hij CEO van Ryanair. In 2018 werd hij opgenomen in de miljardairslijst van zakenblad Forbes.

Beledigingen

De brutale O'Leary maakte tijdens zijn loopbaan bij Ryanair heel wat vijanden. In de media wordt hij vaak arrogant en onbeschoft genoemd. Dat maakt hem allemaal niks uit, vertelde hij in 2014 in de krant The Daily Telegraph: "Het kan me geen barst schelen dat niemand me aardig vindt."

Hij beledigt zijn personeel, passagiers en concurrenten. Volgens hem is klimaatverandering bijvoorbeeld "complete onzin". O'Leary: "Milieuactivisten zijn oproerzaaiers. Als milieubescherming betekent dat vliegen zo duur wordt dat het alleen nog beschikbaar is voor de rijken, dan heb ik er lak aan."

Hij bezuinigt op de vreemdste manier op personeelskosten. Werknemers moeten bijvoorbeeld hun eigen uniform, koffie en opleidingen betalen.

Toch is lang niet iedereen ontevreden. In The Irish Times werd de zakenman bijvoorbeeld geroemd om zijn charisma en het feit dat hij zijn succes op eigen kracht heeft behaald.

O'Leary is getrouwd met ex-bankier Anita Farrell en heeft vier kinderen. In zijn vrije tijd fokt hij koeien en paarden en hij is groot fan van voetbalclub Manchester City.