‘Euro in Suriname minder waard door inbeslagnames Nederland’

Het betreft een bedrag van 4 miljoen euro dat afkomstig is van de Republic Bank in Paramaribo, schrijft de NOS. Het is niet de eerste confiscatie. In april nam de Nederlandse douane aan bedrag van ruim 19 miljoen euro in beslag.

De twee inbeslagnames zijn onderdeel van een justitieel onderzoek naar witwaspraktijken. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wil de herkomst van het geld herleiden. Suriname importeert veel goederen vanuit Nederland, die in euro’s worden afgerekend.

Verder komt de euro in omloop in het land doordat toeristen uit Nederland en Frans Guyana de munt binnenbrengen. Ook op de woningmarkt is het gangbaar om met de euro te betalen.

Politiek motief

Volgens Surinaamse politici heeft Nederland mogelijk een politiek motief. “Nederland lijkt bezig met een poging om de economie van Suriname te ontwrichten,” zei parlementariër en vaste voorzitter van de vaste commissie voor financiën Amzad Abdoel.

De NOS meldt dat ook de Surinaamse minister van Financiën in een besloten zitting van het Surinaamse parlement zou hebben gehint op een politiek complot van Nederland.

Het is onbekend hoe lang het onderzoek van het Nederlandse justitie nog gaat duren. Volgens zakenlieden is de situatie nog niet zo ernstig dat er een stagnatie in de handel of schaarste ontstaat, aldus de nieuwssite.