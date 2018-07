Salarisverhoging vragen, zo doe je dat

1: Benader je baas

De eerste stap is eigenlijk al gelijk de moeilijkste: wanneer durf je je baas aan zijn of haar mouw te trekken om een gesprek aan te vragen over je salaris?

"Bij sommige bedrijven hebben ze de beoordelings- en functioneringsgesprekken over boord gegooid. Dat zijn eigenlijk vanouds de momenten in het jaar waarop je bij je baas kon beginnen over je salaris", adviseert Rick van de Water van Loopbaancoach Amsterdam. "Maar elk bedrijf heeft toch echt een moment in het jaar waarop ze hun werknemers beoordelen. Grijp die aan om erover te beginnen, al helemaal als de beoordeling goed uitvalt."

Daarbij draait de economie weer goed, en zijn bedrijven niet meer alleen bezig met overleven. "De economie trekt weer aan, en je ziet dat bedrijven anders tegen hun werknemers aankijken. Een bedrijf bestaat uit mensen, niet alleen uit winst. Veel managers willen hun werknemers graag gelukkig zien en zijn zeker bereid te luisteren naar hun voorstellen”, zegt loopbaancoach Joep Lochtenberg.

2: Ken jezelf

Goed, je hebt het gesprek op de agenda gekregen, wat nu? "Een gezonde dosis zelfreflectie vóórdat je aan tafel gaat zitten, is welkom. Wees voorbereid, als je twijfelt wat je precies wil, vraag een externe partij zoals een coach om hulp", raadt Lochtenberg aan.

"Weet wat je wil, bereid je woorden goed voor. Het blijft altijd emotioneel, zo’n onderhandeling", zegt Van de Water. "Houd in je achterhoofd dat je best mag vragen om wat je wil, jij doet je werk en krijgt daar iets voor terug. Maar kies je woorden zorgvuldig, schrijf uit wat je precies wil zeggen, oefen voor de spiegel of vraag een vriend om je te helpen."

3: Direct, maar niet té

En eens aan tafel is het helemaal niet erg om een beetje direct uit de hoek te komen. “Niets mis met een beetje directheid”, vindt Van de Water. "Wees alleen wel tactvol direct. Let op je toon en weeg je woorden, dat maakt een groot verschil. Zorg ook dat je argumenten hout snijden. Zoek bijvoorbeeld uit wat je collega’s verdienen, en speel dat handig uit.''

''Altijd open kaart spelen. Als jij niet eerlijk bent, zal je baas dat ook niet zijn", waarschuwt Lochtenberg.

Kijk ook naar het hele plaatje. Want gaat het wel alleen om meer geld? Misschien ben je het zat om elke dag zo lang te pendelen, of zou je best wat meer vakantiedagen willen. "Steeds meer mensen kijken naar het plezier dat ze in hun werk willen vinden", zegt Lochtenberg.

"Als jij bijvoorbeeld elke maand met je tong op je schoenen loopt, en je bedingt 50 euro meer salaris, word je daar niet 50 euro gelukkiger van. Dus kijk waar je kwaliteiten liggen, en hoe je die verder kunt ontwikkelen. Want zonder ontwikkeling sta je stil. Steek dus even die thermometer in jezelf."

4: Houd rekening met alle scenario's

Ga er ook van uit dat je baas met een tegenaanbod kan komen dat jij misschien teleurstellend vindt. Houd daarom de zogenaamde BATNA in je achterhoofd, de Best Alternative to a Negotiated Agreement, oftewel het best haalbare alternatief voor de uitkomst van je onderhandeling.

"Doe sowieso altijd een tegenbod bij een bod en ga hoger zitten dan je echt wil", raadt Van de Water aan. "Ga er maar vanuit dat de mensen tegenover wie je aan tafel komt te zitten, getraind zijn om een zo laag mogelijk bod er bij jou door te krijgen. Dus waar zij zo goedkoop mogelijk willen, moet jij zo hoog mogelijk inschatten."

Natuurlijk kan het voorkomen dat je baas echt niet wil meegaan in jouw aanbod, raak dan niet in paniek en word al helemaal niet boos. "Stel dan voor om over een half jaar of een jaartje opnieuw rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe de dingen er dan voor staan", zegt Van de Water. "Ga níet zeuren of drammen."

5: Wees niet bang voor humor

"Het is heel goed dat je je mond hebt opengedaan om te beargumenteren waarom jij meer salaris verdient. Als je je mond had dichtgehouden, was er zeker niets gebeurd", zegt Van de Water.

"Maar een grapje hier en daar kan echt geen kwaad, ook niet bij het aankaarten van een onderhandeling. Je ziet dat mensen bijvoorbeeld eerst een beetje schertsend over zichzelf opscheppen tegen hun baas, maar serieus worden als die hapt."

"Zie het hele gesprek ook niet als een loodzwaar iets, maar als een moment om even te sparren met je baas", vindt ook Lochtenberg. "Het is gewoon een moment om dingen bespreekbaar te maken, want als jij gelukkig bent, doe je je werk ook beter, en dat ziet je baas natuurlijk ook heus wel."