Wat staat er op de agenda tijdens de G20-bijeenkomst?

Op de bijeenkomst zijn 55 ministers en bankpresidenten aanwezig uit de 20 grootste economieën ter wereld, en uit gastlanden die voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers van internationale financiële instanties praten mee.

Tijdens de vorige samenkomst van de G20 was de handelsretoriek van de Amerikaanse president Trump tegen China en Europa al aan de orde van de dag, maar sindsdien is het conflict uit de hand gelopen. Het onderwerp zal de tweedaagse top dan ook nog meer dan de vorige keer domineren.

Japan

Verwacht wordt dat de VS steun zal proberen te zoeken voor strengere maatregelen tegen China. Japan is daarbij op dit moment de meest voor de hand liggende strijdmakker. Dat land wordt geraakt door de grote valutaschommelingen die de handelsoorlog met zich meebrengt. Die bedreigen de status van de yen als veilige haven en kunnen de export van Japan schaden.

Europese bondgenoten vinden zal voor de VS lastig worden, gezien de Amerikaanse importheffingen op staal uit de EU. De ministers van de deelnemende EU-landen komen volgens persbureau Reuters met een gezamenlijke verklaring waarin ze de handelsbelemmeringen van Trump veroordelen. Ze zullen die eenzijdig noemen en benadrukken dat alle partijen er uiteindelijk slechter van worden.

De handelsoorlog is geen officieel gespreksonderwerp, maar verwacht wordt dat de deelnemers het agendapunt 'bedreigingen voor de wereldeconomie' zullen aangrijpen om het er toch over te hebben. Zo ging het ook bij de laatste G20-top in maart.

De Amerikaanse minister van Economische Zaken Steven Mnuchin heeft tegen Reuters gezegd dat er geen plannen zijn voor een bilaterale ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Liu Kun.

Rente

Een discussiepunt dat wel op de officiële agenda voorkomt, is de stijgende rente in opkomende landen als Brazilië en Turkije. Centrale banken in die landen volgen de renteverhoging van de Fed in de Verenigde Staten. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een volgens president Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog vrij bescheiden, maar wel zorgwekkende kapitaaluittocht.

Lagarde zegt dat het gevaar op de loer ligt van excessieve kredietgroei, om het wegvallen van investeringen te compenseren. De IMF-president wil dat landen ook als ze hoge schulden hebben buffers aanhouden en waar mogelijk versterken.

Tech en cryptomunten

Verder gaat het zaterdag en zondag over de dominante positie van grote techbedrijven. De deelnemers bespreken hoe ze ervoor moeten zorgen dat deze bedrijven genoeg belasting betalen. Ook spreken ze over de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt.

Ook cryptovaluta’s komen aan bod. De internationale waakhond FSB heeft daarover een document ter bespreking ingediend. Daarin licht de instantie toe op welke manier ze de cryptomarkt in de gaten gaat houden en de stabiliteit ervan gaat bewaken.

De FSB is op dit moment niet bang dat de opkomst van cryptomunten de financiële stabiliteit in gevaar brengt, maar zegt wel dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat scherp toezicht noodzakelijk is.