VDL neemt Siemens Hengelo over

Met de plannen kunnen in ieder geval 400 van de 470 banen worden behouden. VDL gaat zijn best doen om ook de rest van het personeel binnenboord te houden.

Bij de locatie van Siemens in Hengelo worden onder meer gasturbines gebouwd. Ook is het bedrijf een belangrijke leverancier van onderdelen voor chipmachinemaker ASML.

Er moet nog een boekenonderzoek plaatsvinden en ondernemingsraden en de mededingingsautoriteit moeten nog akkoord gaan met de deal. VDL verwacht dat in het laatste kwartaal van dit jaar de uitkomst van het traject bekend is.

''Uiteraard gaan we hard ons best doen om nieuw werk, zoals andere product-marktcombinaties, voor de overige ongeveer 70 medewerkers te creëren. Een andere mogelijkheid is dat wij hen elders bij VDL proberen onder te brengen'', zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL..

Onrust

Siemens kondigde vorig jaar een internationale reorganisatie aan waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren zouden gaan en die ook de vestiging in Hengelo zou raken. De aankondiging leidde tot veel onrust in de regio, waar Siemens een belangrijke werkgever is.

Tientallen medewerkers in Hengelo drongen in november vorig jaar in Den Haag met een petitie aan op behoud van de productielocatie. Het bedrijf zei al snel dat een massaontslag nog niet definitief was.

De Unie is blij met de overname door het Eindhovense bedrijf, vooral omdat alle vaste medewerkers overgaan naar de nieuwe werkgever. Ook CNV noemt VDL een ''goede naam".

Nedcar

Minister Wiebes hoopt dat VDL van de Siemens-vestiging in Hengelo net zo'n succes weet te maken als van de autofabriek Nedcar in Born. ''Dan wordt dit goede nieuws voor iedereen in de regio alleen nog maar beter'', aldus de bewindsman.

''Dit is een mooie start van de zomer voor de werknemers van Siemens Hengelo'', aldus de minister. ''Ik ben blij dat zij niet langer in spanning hoeven af te wachten en de komende jaren gewoon bij hun bedrijf kunnen blijven werken.''

Eerder gaf VDL ook Nedcar een tweede kans, toen moederbedrijf Mitsubishi daar in 2012 de stekker uit trok. Sinds 2014 worden in de fabriek in het Limburgse Born auto's geproduceerd voor BMW.

Duizenden mensen verdienen daarmee hun brood. Overigens is er net vrijdag een staking bij de fabriek, dei de productie grotendeels platlegt.