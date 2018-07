Hermès verkoopt fors meer tassen in Azië

Hermès behaalde een omzet van bijna 2,9 miljard euro. Dat betekende een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Op basis van gelijke wisselkoersen was de groei 11 procent. Winstcijfers meldde het bedrijf niet.

De verkopen in China en andere landen in Azië stegen in de periode met 15 procent, vooruit geholpen door nieuwe winkels in Hongkong en China. In Japan was sprake van een groei met 7 procent.

Ook in de Verenigde Staten en in Europa sleet Hermès meer van zijn waren. Voor het hele jaar houden de Fransen rekening met verdere groei. Half september publiceert het bedrijf meer gedetailleerde halfjaarresultaten.