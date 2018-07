Opnieuw commissaris weg bij Eneco na uitspraak Ondernemingskamer

Dit meldt Eneco in een persbericht. "Zij staat volledig achter het beleid van de RvC van Eneco Groep en is ervan overtuigd dat die besluitvorming in principe juist is geweest, gegeven de complexe dynamiek waarin het bedrijf zich bevond", aldus het bedrijf

De Ondernemingskamer oordeelde woensdag dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het gevoerde beleid bij Eneco. De rechter stelde daarom een onderzoek in en Edo van den Assem, voorzitter van de raad van commissarissen, werd geschorst. Van den Assem trad daarop per direct terug.

De zaak werd aangespannen door de ondernemingsraad (or) van Eneco. Die wilde weten of het vertrek van oud-topman Jeroen de Haas, die in april opstapte, in goed overleg was gegaan. De or vond ook dat met de aanstelling van de nieuwe topman, Ruud Sondag, de raad voor een voldongen feit werd gesteld.