Koopwoningen 9 procent in prijs gestegen in een jaar tijd

De prijzen stegen in juni bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In mei gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog.

Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 29 procent meer dan toen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis was ruim 289.000 euro.

In het afgelopen kwartaal nam het aantal verkopen bijna in heel Nederland af. Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe.