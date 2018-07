Fabrikant Batavus en Sparta boekt lagere winst

De winstgevendheid kwam onder druk te staan door kosten voor de reorganisatie van het bedrijf.

De nettowinst ging met bijna 3 procent omlaag tot 25,5 miljoen euro in vergelijking met een jaar geleden. Operationeel was een winstdaling met 10 procent tot 42,7 miljoen euro te zien. De omzet nam licht toe tot 636 miljoen euro.

Accell kondigde in maart een reorganisatie aan, met meer focus op e-bikes en verbeteringen bij marketing en onlineverkoopkanalen. Ook zijn er veranderingen in het management en versimpeling van de organisatie. Het bedrijf trok hiervoor in de eerste helft van dit jaar 5 miljoen euro uit.

Topman Ton Anbeek spreekt voor 2018 dan ook over ,,een transitiejaar waarbij de kosten voor de baten uitlopen''. Donderdag werd nog een nieuwe financieel directeur aangekondigd bij de onderneming.

Reguliere fietsen

Accell meldde verder dat in de afgelopen zes maanden meer sportieve elektrische fietsen werden verkocht zoals e-mountainbikes, maar dat er was wel sprake was van een daling bij de verkoop van reguliere fietsen. In Nederland daalde de omzet met ruim 10 procent. In Duitsland, de grootste markt voor Accell, stegen de inkomsten juist met meer dan 13 procent.

De onderneming uit Heerenveen verwacht dat in de tweede helft van dit jaar verdere omzetgroei wordt behaald door hogere verkopen van e-bikes en duurdere reguliere tweewielers. Over heel 2018 denkt Accell dat de omzet en het bedrijfsresultaat hoger zullen uitvallen. De fietsenfabrikant heeft een doelstelling uitgesproken om de omzet de komende vijf jaar op te krikken naar 1,5 miljard euro.

Ook blijft Accell op de uitkijk staan voor overnames. Onlangs werd bekend dat het bedrijf het Nederlandse Velosophy, de producent van bakfietsmerk Babboe, volledig inlijft. Babboe werd ruim tien jaar geleden geïntroduceerd en is inmiddels Europees marktleider en actief in 22 landen. Velosophy houdt zich ook bezig met elektrische bezorgbakfietsen voor stedelijk gebruik, een snelgroeiende markt.