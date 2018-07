Vertrouwen onder consumenten blijft groot in juli

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Ook de bereidheid om aankopen te doen, was volgens het statistiekbureau onveranderd. Dit geldt ook voor het oordeel over het economische klimaat.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juli ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-3). De indicator bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Het CBS kwam ook met cijfers over de consumentenbestedingen in mei naar buiten. In deze maand werd 1,9 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Voedingsmiddelen

Er werd vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen en aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en bezoeken aan een restaurant of kapper.

Aan duurzame goederen, zoals auto's, meubels en kleding, werd 1 procent meer uitgegeven dan in mei 2017.

Volgens de zogenoemde consumptieradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de consumptie in juli net zo gunstig als in mei.