Eerste beursgang wietproducent in Verenigde Staten

Er blijkt veel vraag naar de aandelen te zijn. Meteen na de notering steeg het aandeel in het bedrijf met een kwart naar ruim 21 dollar. Het concern is nu gewaardeerd op omgerekend ruim 1,5 miljard euro.

Tilray is een producent van vooral medicinale marihuana en levert in Canada, Australië en Duitsland aan farmaceutische bedrijven. Volgens de prospectus van het bedrijf hebben 28 landen de verkoop van medicinale cannabis gelegaliseerd en is de markt tientallen miljarden waard.

Vooral in Canada zijn veel marihuanaproducenten en Tilray is een van de laatste grote producenten die een beursnotering krijgt. Eerder kozen andere ondernemingen in de sector ervoor om in Canada naar de beurs te gaan.

Tilray boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 5,2 miljoen dollar op een omzet van 7,8 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar werd een verlies van 679.000 dollar genoteerd op een omzet van 5 miljoen dollar.