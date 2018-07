EU wil geld vrijmaken voor ontslagen bankmedewerkers in Nederland

Het gaat om ontslagen in Friesland, Drenthe en Overijssel, drie regio's die last hebben van veel werkloosheid. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor aanpassing aan globalisering. De steun moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Nederland heeft de EU-steun zelf aangevraagd, na het ontslag van 1,324 medewerkers bij twintig banken in het noordoosten van het land, als gevolg van de financiële crisis. De Europese Commissie benadrukt dat met het geld de oud-medewerkers geholpen worden, niet de banken.

Het geld zou gaan naar de 450 medewerkers die het het hardste nodig hebben: 50-plussers en administratief medewerkers die bijscholing nodighebben.

"De overgang naar een nieuwe baan kan moeilijk zijn en de werknemers in de sector financiële dienstverlening in deze specifieke regio’s in Nederland zijn hard getroffen", zegt Eurocommissaris Marianne Thyseen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken).

Minder kantoren

De financiële sector heeft al jaren lastig in Nederland, door de financiële crisis maar ook door de digitalisering. Veel bankkantoren verdwijnen: in de periode 2004-2014 zijn bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Reaal 1501 bankfilialen verdwenen, blijkt uit eerder onderzoek.

Begin dit jaar kondigde ABN Amro bovendien aan dat het driehonderd banen verhuist van het klantencontactcenter in Zwolle naar Nijmegen, Breda of Amsterdam.