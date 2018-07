Brazilië en Turkije hebben volgens IMF last van oplopende rente VS

Topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt erop aan dat dit onderwerp komend weekend besproken wordt op de G20-bijeenkomst in Buenos Aires.

Zaterdag en zondag komen ministers van Financiën en centralebankiers van de groep van belangrijke industriële landen bijeen in de hoofdstad van Argentinië. Hun agenda is erg vol, maar Lagarde vindt dat ze het in ieder geval over een aantal zaken moeten hebben.

De IMF-baas wijst erop dat investeerders in mei en juni al zo'n 14 miljard dollar aan investeringen teruggetrokken hebben uit opkomende economieën.

Rente

Centrale banken in veel van die landen zijn nu, in navolging van de Amerikaanse Federal Reserve, ook maar begonnen met het opschroeven hun rente. Ook is er al een aantal keer direct ingegrepen om de waarde van een nationale munt te stutten.

Volgens Lagarde is de situatie nog niet zo schrikbarend als in 2013, toen de Federal Reserve ook bezig was met het afbouwen van steunbeleid. Wel raadt de IMF-bewindsvrouw opkomende landen aan om hun wisselkoersen flexibel te houden en als schokdempers te laten dienen.

Excessieve kredietgroei

Toezichthouders moeten daarnaast goed in de gaten houden dat er geen excessieve kredietgroei plaatsvindt om het wegvallen van investeringen te compenseren, vindt Lagarde. Dan zou er immers zomaar weer een nieuwe crisis kunnen ontstaan. Verder is het zaak dat landen met hoge schulden toch ook buffers blijven aanhouden en waar mogelijk hun buffers versterken.

Andere zaken die volgens het hoofd van het IMF in Argentinië besproken dienen te worden, zijn de wereldwijde handelsvete en de impact van technologie op de arbeidsmarkt.