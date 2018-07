Vierdaagse werkweek bij bedrijf in Nieuw-Zeeland is 'groot succes'

De vermogensbeheer deed in maart en april een proef waarbij de medewerkers vier dagen per week werkten, terwijl ze een salaris voor vijf dagen ontvingen. De Britse krant The Guardian meldt dat dit goede resultaten oplevert. Daarom wordt de verkorte werkweek nu definitief ingevoerd.

De oprichter van Perpetual Guardian schakelde de Auckland University of Technology in om het experiment te evalueren. Uit dat onderzoek blijkt dat medewerkers een betere balans tussen werk- en privéleven hebben en tevredener zijn met hun baan.

De noodzaak voor dit experiment ontstond toen afgelopen november slechts de helft van de medewerkers tevreden was over zijn werk-privébalans. Nu de werknemers vier in plaats van vijf dagen werken, is 78 procent tevreden over die balans. Verder verbeterde volgens het onderzoek ook de motivatie van de medewerkers.

Het Nieuw-Zeelandse bedrijf is niet de eerste die met een kortere werkweek experimenteert. In een Zweeds verpleeghuis werken medewerkers zes in plaats van acht uur en ook het Amerikaanse Amazon probeert een dertigurige werkweek uit.