Bill Gates en Leonard Lauder investeren miljoenen in alzheimer-onderzoek

Volgens het Amerikaanse Time Magazine investeerder Gates vorig jaar al 100 miljoen dollar in onderzoek naar alzheimer. Het is de meest voorkomende vorm van dementie. Wereldwijd lijden zo'n 50 miljoen mensen aan de ziekte, waaronder de 92-jarige vader van Gates.

De Diagnostics Accelerator is onderdeel van de Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), een goed doel opgericht door Lauder. De miljardairs vertellen persbureau Reuters dat dit fonds ook gesteund wordt door bekende filantropen als de Dolby-familie en the Charles and Helen Schwab Foundation.

De filantropische organisatie investeert in risicovollere projecten die niet per se commercieel interessant zijn. Dit benadrukken de investeerders, omdat grote medicijnfabrikanten de laatste tijd juist minder geld steken in onderzoek naar alzheimer. Het onderzoek levert volgens de makers te weinig resultaat op.

De onderzoekers van de Diagnostics Accelerator gaan op zoek naar aanwijzingen dat iemand alzheimer krijgt, voordat er symptomen zijn. Howard Fillit van ADDF zegt tegen Time dat hij denk dat zo'n alzheimer-test een flinke impuls kan geven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.