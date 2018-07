Ondernemingskamer schorst president-commissaris Eneco

Dat oordeelt de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam woensdag. Ook wordt er een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij het energieconcern. Eneco zegt in een reactie aan het onderzoek te zullen meewerken.

De al langer lopende onrust bij Eneco draait om het vertrek van topman Jeroen de Haas, die in april na elf jaar opstapte.

De commissarissen stelden dat het vertrek in goed onderling overleg is gegaan, maar de ondernemingsraad (or) gelooft daar niets van. Ook heeft de raad bedenkingen bij de nieuwe topman, Ruud Sondag, omdat de or voor een voldongen feit werd gesteld.

Twijfel

De rechter oordeelt dat er inderdaad "gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Eneco te twijfelen", en stelt daarom het onderzoek in.

Gezien de belangrijke rol die Van den Assem speelde bij het vertrek van De Haas en de aanstelling van Sondag, is het volgens de Ondernemingskamer niet in het belang van Eneco dat de huidige president-commissaris aanblijft.

De Ondernemingskamer gaat niet mee in de eis van de or om twee andere commissarissen ook weg te sturen. Een van die commissarissen is zelf al opgestapt.