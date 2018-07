Boeing mag nieuwe Air Force One voor Amerikaanse president bouwen

De toestellen worden in de kleuren rood, wit en blauw geverfd en moeten in december 2024 klaar zijn. Met het contract is een bedrag van 3,9 miljard dollar (3,3 miljard euro) gemoeid.

Het Pentagon heeft het besluit dinsdag bevestigd. Het contract komt in grote lijnen overeen met een eerder informeel akkoord dat Boeing en het Witte Huis in februari hadden gesloten.

President Donald Trump had eerder geklaagd over een deal voor nieuwe toestellen voor Air Force One met een prijskaartje van 4 miljard dollar. ''Schrap die order'', zei hij destijds op Twitter.

Het Witte Huis stelde in februari dat het nieuwe contract de belastingbetaler 1,4 miljard dollar zal schelen, maar die besparing wordt niet bevestigd.

