De nieuwe Goldman Sachs-CEO is geen econoom, wel dj

Solomon was al enige tijd de gedoodverfde opvolger van Blankfein, die als Goldman-baas de winstgevendheid naar recordniveaus deed stijgen en de financiële crisis van 2008 overleefde. Andere investeringsbanken als Bear Stearns en Lehman Brothers vielen tijdens de crisis om.

Lang was er sprake van een opvolgingsstrijd tussen Solomon en financieel topman Harvey Schwartz, maar daar kwam een eind aan toen de 54-jarige Schwartz in maart zijn aftreden aankondigde. Dat maakte de weg vrij voor Solomon als opvolger van Blankfein.

Solomon zit sinds 1999 bij Goldman en is inmiddels opgeklommen tot president en operationeel directeur (COO) van de zakenbank. Voordat hij partner bij Goldman werd, was hij werkzaam voor onder meer investeringsbanken Bear Stearns en Irving Trust. Hoewel hij op weg was naar de top bij Bear Stearns, verhuisde hij op zijn 37e naar Goldman. "Inhoudelijk en qua verantwoordelijkheden was dat een stap terug", zei hij daarover.

Het bedrijf waar hij terechtkwam, had echter meer groeimogelijkheden. Vanaf 2006 was Solomon hoofd van de investmentbankingtak van Goldman, totdat COO Gary Cohn vertrok om de economische topadviseur van de Trump-regering te worden. Samen met Harvey Schwartz kwamen zij in poleposition terecht om Blankfein op te volgen.

Liberal Arts

Zijn pad naar de top van Goldman Sachs was een aparte. Solomon studeerde geen finance, economie, of recht aan een van de grote Amerikaanse universiteiten. Hij ging naar Hamilton College, een liberal arts-universiteit, waar hij afstudeerde in de richting politiek.

Volgens Solomon is dit type onderwijs erg belangrijk en in veel soorten werk toepasbaar, omdat het draait om kritisch denken en hoe te communiceren. "Ik kom dagelijks veel cv's tegen, veel indrukwekkende cv's", zegt de 56-jarige topman in een podcast van de investeringsbank. "Maar als je dan tegenover de potentiële werknemer zit, kunnen ze hun academische prestaties niet goed overbrengen of articuleren."

DJ D-Sol

Naast zijn vooropleiding, is Solomon ook op een andere manier een opvallend figuur in de financiële wereld. In het weekend en in de avonduren gaat hij namelijk door het leven als DJ D-Sol. Als dj draait hij in onder meer Manhattan en heeft hij ook meermaals opgetreden op de Bahama's. Hij heeft een voorkeur voor elektronische dansmuziek.

Zijn liefde voor het draaien van muziek staat haaks op het vermogende, maar grijze karakter van de financiële wereld. "David heeft altijd geloofd dat het hebben van een breed assortiment van interesses buiten het werk tot een gebalanceerd leven en een betere carrière zal leiden", vertelt Goldman Sachs-woordvoerder Jake Siewert aan The Washington Post . "Hij geeft dit advies altijd aan de jongeren werknemers binnen het bedrijf en probeert het goede voorbeeld te geven."

