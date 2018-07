Lloyd Blankfein stopt als topman Goldman Sachs

Blankfein op zal op 30 september aftreden. Solomon gold al enige tijd als de gedoodverfde opvolger van Blankfein.

"Wanneer ik in het verleden gevraagd werd naar mijn opvolging, vond ik het altijd moeilijk om een vertrek in te beelden", schrijft Lloyd Blankfein in een memo, gepubliceerd in The New York Times. "Wanneer tijden zwaarder worden, kan je niet vertrekken, maar wanneer het goed gaat, wil je eigenlijk niet vertrekken."

De 63-jarige Blankfein staat sinds 2006 aan het hoofd van Goldman Sachs, een van de grootste banken in de Verenigde Staten. Hij is een van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld.

Blankfein kreeg de afgelopen jaren wel de nodige kritiek. Zo was de rol die de bank bij het ontstaan van de kredietcrisis speelde niet onomstreden. Ook zijn uitspraak uit 2009 dat banken het "werk van God" zouden doen, zorgde voor veel ophef in de financiële wereld. Voor die uitlating heeft Blankfein later ook zijn excuses aangeboden.

Kwartaalcijfers

Het financiële concern kwam ook met kwartaalcijfers. Geholpen door groei bij onder meer de investeringstak ging de nettowinst flink omhoog.

Onder de streep hield Goldman Sachs afgelopen kwartaal bijna 2,6 miljard dollar over, tegen ruim 1,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De baten gingen daarbij met bijna een vijfde omhoog naar 9,4 miljard dollar.