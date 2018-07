Aandeel Tesla keldert na twitterruzie Elon Musk over duikbootje

Enkele analisten en investeerders laten anoniem weten te vrezen dat Musks publieke uitlatingen hem afleiden van de productie van Tesla's.

Vrijdag werd een Tesla-aandeel nog verkocht voor 318,87 dollar, maandag was de prijs vlak na het sluiten van de beurs 307,20 dollar. Dat komt neer op een verlies van 2 miljard dollar in marktwaarde.

Terwijl vorige week in Thailand een grote reddingsoperatie met duikers werd opgezet, was de Tesla-voorman in de dagen voor de reddingsactie bezig met het ontwikkelen van een heel kleine duikboot. Die had volgens hem de jongens uit de grot kunnen redden.

Het duikbootje van Musk werd door velen gezien als een grote reclamestunt. Dat hij de boot vervolgens ongebruikt achterliet, viel ook niet in goede aarde.

Geen kans van slagen

Vernon Unsworth, een van de duikers, zei daarover dat de onderzeeër van Musk "geen enkele kans van slagen heeft", en voegde daaraan toe dat de Tesla-oprichter de boot "ergens in kan stoppen waar het pijn doet".

Musk liet dat niet onbeantwoord en zei zondag op Twitter: "We zullen een video maken van de mini-onderzeeër die de hele grot door navigeert, no problemo." Hij insinueerde vervolgens zonder enige aanleiding dat de duiker een pedofiel is. De tweet van Musk is later verwijderd.

Een vertegenwoordiger van een van de grootste aandeelhouders in Tesla noemt de ruzie "betreurenswaardig" en benadrukt dat het bedrijf zich moet richten op de eigen kerntaken.