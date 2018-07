Bol.com gaat distributiecentrum uitbreiden

Het distributiecentrum van de internetwinkel wordt twee keer zo groot. Dat levert ten minste honderd nieuwe banen op, stelt de webwinkel.

Die banen komen zowel in het distributiecentrum als op het hoofdkantoor. Het distributiecentrum, dat vorig jaar september in gebruik werd genomen, heeft na de uitbreiding een oppervlakte van 100.000 vierkante meter.

Volgens bol.com is de uitbreiding nodig vanwege de snelle groei van de online verkopen. Bij de bouw van het distributiecentrum was al rekening gehouden met een toekomstige verbouwing. Nu werken er 750 mensen in het centrum, maar in piekperiodes zoals rond de feestdagen zijn dat er meer.

In 2021 moet de uitbreiding afgerond zijn. Dan is er ook meer opslagruimte voor partners van bol.com. Meer dan 21.000 Nederlandse winkeliers verkopen artikelen via het platform van bol.com.

