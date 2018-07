'HEMA-top heeft genoeg van huidige franchiseconstructie'

Volgens De Telegraaf ligt de hoofdoorzaak bij de mislukking van de overname door Core Equity Holdings. De investeringsmaatschappij stond op het punt HEMA over te nemen voor een bedrag van 1 miljard euro, maar haakte op het laatste moment af door het oude franchisecontract.

Dit contract geeft de franchisenemers een aanzienlijk deel van de online omzet van de HEMA. Volgens De Telegraaf wilden de Belgische investeerders miljoenen steken in een nieuwe online strategie, maar konden zij deze plannen door de huidige constructie op geen enkele manier winstgevend krijgen.

In de brief wordt hard uitgehaald naar de franchisenemers. De top ziet de huidige relatie "sinds jaar en dag en in toenemende mate als contraproductief en bezwarend". De HEMA-top wijt dit aan "de jarenlange verregaande verharding, voortdurende tegenwerking en juridisering van de onderlinge verhoudingen".

VAB

Zo'n 40 procent van de huidige HEMA-winkels is in handen van de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB), de franchisenemers. In een persbericht van 6 juni liet de VAB weten niet betrokken te zijn bij de verkoop van HEMA.

"De VAB is tot op heden in het geheel niet betrokken door de HEMA-directie bij de pogingen tot verkoop van de winkelketen", schrijft de VAB. "Ook heeft de VAB met geen enkele potentiële koper contact gehad."

