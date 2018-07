Oud-bestuursvoorzitters AkzoNobel voeren druk op in pensioendiscussie

Aarnout Loudon en Kees van Lede hebben die oproep gedaan in een ingezonden brief aan Het Financieele Dagblad (FD). Loudon was van 1982 tot 1994 CEO bij het verf- en chemiebedrijf en Van Lede in de periode van 1994 tot 2003.

Vakbonden bemoeien zich al een tijdje met de verslechterde pensioenvoorziening van het concern. Dit was een van de redenen voor 24-uursstakingen afgelopen week op meerdere locaties van AkzoNobel.

De positie van het pensioenfonds, APF, is verzwakt door onder meer de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen. Hierdoor nam het aantal actieve deelnemers flink af. "De vraag is gerechtvaardigd of AkzoNobel hier geen compensatie had moeten bieden", stellen de twee ex-bestuursleden in de brief.

Het bedrijf laat in een reactie aan de krant weten niet van plan te zijn extra geld in APF te steken. "Het is zelfstandig en kan volledig aan zijn verplichtingen voldoen", stelt AkzoNobel. Een injectie zou de financiële positie van het bedrijf schaden.

In de Akzo-vestigingen in Sassenheim, Wapenveld en Hengelo vonden vorige week 24-uursstakingen plaats. Inzet is een nieuwe cao, maar ook verbetering van de positie van het pensioenfonds krijgt aandacht.

Vrijdag heeft AkzoNobel een aangepast cao-aanbod voorgelegd aan de bonden. Hierin is het loonbod verhoogd.