'Kaderleden FNV ontevreden over cao-akkoord streekvervoer'

Dat staat in een brief die vijfenveertig kaderleden vrijdag hebben geschreven aan het hoofdbestuur van FNV. In de brief, die in handen is van dagblad Trouw, schrijven de kaderleden "dat ze negen dagen voor noppes hebben gestaakt".

De chauffeurs noemen het akkoord "ver beneden peil". Het grootste probleem zit in de werkdruk. Een van de eisen voor het nieuw cao-akkoord was dat deze naar beneden zou gaan door na elke 2,5 uur rijden vijf minuten pauze te krijgen. In het akkoord is die pauze veranderd in een 'onderbreking'. Maar volgens de kaderleden is dat onduidelijk geformuleerd. "Hier hebben we niets aan. Dertig seconden kan ook een onderbreking zijn".

De kaderleden zeggen geen vertrouwen meer te hebben in hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaarden in het FNV-bestuur. Ze eisen dat Boufangacha met onmiddellijke ingang uit zijn functie wordt gezet vanwege een "schandalig vertoon van onbekwaamheid, arrogantie en respectloos gedrag naar de leden toe".

Solistisch

Eerder hebben de kaderleden al het vertrouwen opgezegd in Paula Verhoef de FNV-onderhandelaar in het streekvervoer. Verhoef zou solistisch optreden en in het geheim een cao-akkoord met de werkgevers hebben gesloten, terwijl de kaderleden nog een stakingsdag aan het voorbereiden waren.

In een reactie laat Verhoef aan Trouw weten zich niet te herkennen in de kritiek. Volgens haar zijn de kaderleden wel ingelicht op de juiste manier. Boufchanga was volgens de krant niet bereikbaar voor commentaar.

Stemmen

Begin deze maand werd er een nieuw cao-akkoord gesloten in het streekvervoer. In de nieuwe cao staat onder meer dat chauffeurs een loonsverhoging krijgen van gemiddeld 3 procent per jaar, in totaal 7,5 procent en ontvangen ze eenmalig 650 euro. Ook is afgesproken dat minimaal 82,5 procent van alle diensten een onderbreking heeft binnen 2,5 uur arbeidstijd. Maximaal 17,5 procent van de diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd.

De onderhandelingen voor een nieuw cao-akkoord in het streekvervoer hebben lang geduurd. Tijdens de onderhandelingen legden buschauffeurs negen dagen het werk neer om te staken.

Chauffeurs in het streekvervoer kunnen van 19 juli tot 2 augustus stemmen over het cao-akkoord. De kaderleden roepen 8.000 collega's op om het akkoord te verwerpen.

