AkzoNobel doet nieuw cao-bod om stakingen te voorkomen

Eerder op de dag drong vakbond CNV nog aan bij de directie van AkzoNobel op een ultieme poging om een cao te creëren voor de 5.000 werknemers van het concern. Anders volgen er nieuwe acties bij het verf- en chemiebedrijf.

Deze week waren er 24-uursstakingen in vestigingen van AkzoNobel in Sassenheim, Wapenveld en Hengelo. Een deel van het personeel deed daaraan mee, waardoor de productie hinder ondervond of tijdelijk stil kwam te liggen. CNV trekt bij de acties samen op met vakbond FNV.

Het loonbod is nu door AkzoNobel opgehoogd, tegelijk met een verlenging van de looptijd. Verder is aangeboden de eenmalige uitkering voor alle cao-medewerkers uit te breiden. Ook voor het onderwerp pensioen is specifieke aandacht. AkzoNobel verwacht dat dit verbeterde aanbod voor de bonden aanleiding is om het met een positief advies aan hun leden voor te leggen.

Ook bij AkzoNobel Specialty Chemicals is het cao-aanbod verbeterd en wordt verwacht dat de bonden dit aanbod met een positief advies aan de leden zullen voorleggen.