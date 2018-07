Zuidas-advocaat Martijn Snoep wordt nieuwe bestuursvoorzitter ACM

Snoep is de opvolger van Chris Fonteijn, die op 1 mei vertrok bij de ACM. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt sinds 1992 bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Als advocaat adviseerde Snoep talloze bedrijven over de toepassing van het mededingingsrecht in Nederland en daarbuiten. Van 2010 en 2016 was hij zelfs de hoogste baas van het advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas.

Aanvaring

In die periode had Snoep een harde aanvaring met voormalig NS-topman Timo Huges. Die diende een tuchtklacht in nadat Snoep uit de school was geklapt over een nog lopend intern onderzoek naar aanbestedingsfraude bij het spoorbedrijf.

De klacht werd ingetrokken na excuses van de advocaat. Ook waren er twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek van De Brauw, dat als huisadvocaat van de NS een dubbele pet op had.

Bij de ACM krijgt Snoep de leiding over circa 550 medewerkers, samen met medebestuurders Henk Don en Cateautje Hijmans van den Bergh.

''Wij zijn blij met de komst van Martijn Snoep'', aldus Don, die momenteel waarnemend voorzitter is. ''Met zijn creatieve geest en ruime ervaring zal hij belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de vernieuwing en versterking van ons toezicht.''