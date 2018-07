Nederlandse Ryanair-piloten gaan mogelijk snel staken

Als de leden van de pilotenvakbond er ook mee instemmen, kunnen Ryanair-vliegers in Nederland volgende maand het werk neerleggen. De acties zouden dan precies in het drukke zomervakantieseizoen vallen.

De VNV is in onderhandeling met de lowcostmaatschappij over een nieuwe cao. Volgens de vereniging zitten de gesprekken muurvast.

De piloten moeten wat de VNV betreft in dienst komen bij Ryanair in plaats van als (schijn)zelfstandige voor het bedrijf te werken. De vereniging wil daarnaast dat de Nederlandse arbeidswetgeving van kracht wordt op contracten van Ryanair-personeel in Nederland.

Ook in landen als Ierland en Duitsland worden werkonderbrekingen gehouden bij Ryanair.