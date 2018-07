Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen

Volgens de vrouwen zou er asbest in het talkpoeder zitten. Zij zouden jarenlang babypoeder en andere producten met talk gebruikt hebben. De vrouwen stellen dat het bedrijf al sinds de jaren negentig wist dat er asbest in de producten zit, maar dat het consumenten nooit gewaarschuwd heeft.

Het bedrag van 4 miljard euro wordt opgedeeld in een schadevergoeding van 470 miljoen euro en een boete van ruim 3,5 miljard euro. Johnson & Johnson heeft aangegeven tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Het bedrijf is op dit moment verwikkeld in negenduizend rechtszaken over het talkpoeder. Vorig jaar moest het bedrijf in een soortelijke zaak 417 miljoen dollar betalen. Johnson & Johnson ging toen met succes in beroep.

In 2009 deed de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond onderzoek naar het talkpoeder van Johnson & Johnson. Toen werd vastgesteld dat er geen asbest in de producten zat.

