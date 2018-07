Voormalige handelaar Barclays schuldig bevonden aan manipulatie rentetarief

De man was niet aanwezig in de rechtszaal en had ook geen verdediging. Het is onduidelijk of hij daadwerkelijk de gevangenis in zal gaan.

De Britse jury sprak enkele andere handelaren donderdag vrij. Eerder gaf Christian Bittar, een voormalige handelaar van Deutsche Bank, toe schuldig te zijn.

Euribor is een rentetarief dat banken gebruiken voor zo'n 150 tot 180 biljoen dollar aan financiële contracten, zoals consumentenleningen.

Het tarief werd vastgesteld door banken te peilen. Later bleken betrokken handelaren met elkaar te hebben afgesproken om het tarief in hun voordeel hoger of lager uit te laten vallen. Een vergelijkbaar schandaal deed zich eerder voor bij rentetarief Libor.

Eind vorig jaar maakte de Europese Centrale Bank (ECB) bekend aan alternatieven voor Libor en Euribor te werken.