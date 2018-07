Britse premier May onthult plannen voor 'zachte' Brexit

Zo moet vrij verkeer van personen gedeeltelijk mogelijk blijven, blijkt uit een document dat de Britse premier Theresa May donderdag gepubliceerd heeft.

Toeristen en mensen die voor "tijdelijke zakelijke activiteiten" naar het Verenigd Koninkrijk reizen, hebben in het plan van May geen visa nodig. Toch benadrukt May wel dat vrij verkeer van personen in het algemeen zal verdwijnen na het Britse vertrek uit de EU.

May wil ook dat het VK een akkoord over standaarden voor voedsel en andere goederen sluit en stelt een douane-overeenkomst voor waarin het VK zowel Britse als Europese tarieven gaat innen. Uiteindelijk zou het niet nodig moeten zijn douanecontroles in te stellen.

Boris Johnson

De plannen van May waren voor verschillende politici reden om op te stappen. Zo traden achtereenvolgens de minister voor Brexit, David Davis, en buitenlandminister Boris Johnson uit onvrede over het plan van May af. Ook twee vicevoorzitters van de conservatieve partij van May stapten op om haar plannen.

De nieuwe minister voor Brexit, Dominic Raab, zei donderdag dat het nu de beurt aan de Europese Unie is om op de plannen van de Britse overheid te reageren. Hij zei verder de onderhandelingen met een pragmatische en soepele houding tegemoet te gaan en te hopen dat de EU dat ook doet.

