Europese Commissie rekent op minder groei dan verwacht

Dat blijkt uit de jaarlijkse zomeranalyse van de Europese Commissie. Hieruit blijkt ook dat Nederland beter dan de hele Europese Unie scoort.

Voor zowel de eurozone als de hele EU van 28 lidstaten verwacht Brussel dit jaar 2,1 procent groei. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in mei voorspeld was. Voor 2019 verwacht Brussel 2 procent groei. Dat is opvallend, want de afgelopen vijf kwartalen nam de groei juist toe.

De Europese Commissie benadrukt dat de economie in de EU sterk blijft. Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) laten deze bijgestelde cijfers zien dat externe factoren het vertrouwen in de economie aantasten. Met die factoren bedoelt hij bijvoorbeeld de hogere olieprijzen en onzekerheid over het politieke beleid in de Verenigde Staten.

Verder escalatie

De Commissie houdt in deze zomerprognoses geen rekening met verdere escalatie van de handelsspanningen die de Amerikaanse president Donald Trump met invoerheffingen op staal en aluminium veroorzaakt heeft. In mei waarschuwde Brussel al dat protectionisme het grootste risico voor rooskleurige verwachtingen is.

In Nederland constateert de commissie dat de groei de eerste maanden van dit jaar matigde, onder meer doordat de exportcijfers zwakker waren. De binnenlandse vraag blijft de motor van de groeicijfers. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere salarissen waardoor de privéconsumptie zal groeien. Ook de groei in investeringen ziet Brussel zonnig in.

De inflatie gaat dit jaar door de gestegen olieprijzen verder omhoog in Nederland naar 1,5 procent, iets lager dan verwacht voor de eurozone (1,7 procent) en de hele EU (1,9 procent). In 2019, als in Nederland het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent wordt verhoogd, voorspelt Brussel dat de inflatie naar 2,3 procent springt.