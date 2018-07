OM legt beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar mestfraude

Dat meldt het OM woensdag. De beslaglegging heeft te maken met een lopend onderzoek naar vermoedelijke fraude met mest en afval door het bedrijf.

Het OM vermoedt dat er sinds 2013 drie keer zoveel afval is verwerkt als is toegestaan. De extra hoeveelheid aan afval zou verkocht zijn als mest. Daarmee is volgens het voorlopige onderzoek zo'n 14 miljoen euro verdiend. Het beslag is gelegd om toekomstige vorderingen zeker te stellen.

Er is beslag gelegd op bankrekeningen en vorderingen van bedrijven en bestuurders. Ook is beslag gelegd op drie woningen in Nederland van in totaal drie bestuurders van het bedrijf en op een villa in Spanje van een van de bestuurders.

Fraude met mest kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, omdat mogelijk bacteriën en ziektekiemen niet goed uit de stoffen worden gehaald.