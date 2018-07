Turkse lira daalt naar nieuw dieptepunt

Sinds het begin van het jaar is de Turkse munt een kwart in waarde gedaald. Op 1 januari werd 4,56 lira betaald voor 1 euro. Vijf jaar geleden was 1 euro maar 2,30 lira waard.

De daling werd deze week ingezet na het nieuws dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn schoonzoon tot nieuwe minister van Financiën heeft benoemd.

Berat Albayrak beloofde bij zijn aanstelling dag en nacht te werken aan betere overheidsfinanciën, maar investeerders lijken vooral te vrezen dat Erdogan zijn greep op de economie verstevigt. Turkije wordt geplaagd door hoge en stijgende inflatie, maar Erdogan heeft eerder duidelijk gemaakt tegen hogere rentes te zijn.

Op woensdag werd verder bekend dat het tekort van Turkije op de lopende rekening (de handelsbalans verrekend met de inkomensstromen) is toegenomen tot omgerekend 5 miljard euro in mei. Hoe hoger dit tekort, hoe meer een land afhankelijk is van het buitenland.