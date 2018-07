Morgan Stanley ontkomt aan Nederlandse naheffing van 39 miljoen

Dit meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag op basis van een eerdere uitspraak van de rechtbank van Haarlem die onopgemerkt is gebleven.

Voor een Nederlandse vennootschap van de Amerikaanse bank wacht mogelijk nog een naheffing van 124,5 miljoen euro in het slechtste geval omdat de rechtbank alleen uitspraak heeft gedaan over het boekjaar 2007/2008. In dat geval zou er ook nog 47 miljoen euro rente moeten worden betaald.

In 2011 stelde de Belastingdienst een onderzoek in en concludeerde dat het Nederlandse dochterbedrijf van de bank dividendbelasting had teruggevraagd voor aandelen die het bedrijf helemaal niet in handen had.

Maar de rechtbank was het hier niet mee eens. De fiscus zou de stelling niet voldoende hebben onderbouwd en het zou ook niet zeker zijn dat de methode in het boekjaar 2007/2008 is gebruikt.