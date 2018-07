VS dreigt met heffingen ter waarde van 170 miljard euro op Chinese goederen

Dat heeft handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer laten weten.

De Amerikaanse bevolking krijgt tot 31 augustus de tijd om aan te geven wat ze van de nieuwe lijst van heffingen vinden, voordat ze officieel ingaan. "We hebben ook rekening gehouden met de impact die het heeft op de bevolking", aldus een woordvoerder van de Amerikaanse regering.

Op de lijst staan onder andere banden, toiletpapier, deuren en fietsen. In totaal gaat het om meer dan tweehonderd producten.

De voorzitter van de Financiële Commissie van de Amerikaanse Senaat Orrin Hatch noemt de mogelijke nieuwe heffingen roekeloos.

De organisatie voor detail- en groothandel in de VS heeft woedend gereageerd op de nieuwe heffingen. "De president heeft zijn belofte gebroken. De Amerikaanse bevolking wordt hiermee gestraft."

De Chinese onderminister van Handel liet in een reactie weten dat de aankondiging van de VS de globalisering schaadt. "Dit is niet goed voor het systeem van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)."Hij riep ook op tot samenwerking tussen China en de VS in plaats van elkaar tegenwerken.

Eerdere heffingen

Afgelopen week zijn de eerste heffingen op Chinese goederen officieel ingegaan. Die hebben een waarde van 28 miljard euro (34 miljard dollar). China heeft laten weten de heffingen op Amerikaanse producten ook te verhogen.

Aan de Amerikaanse grens geldt vanaf nu een extra importtarief van 25 procent op Chinese producten, variërend van halfgeleiders tot ploegmachines en vliegtuigonderdelen. Het is de eerste keer dat handelsbarrières in de VS direct tegen de volksrepubliek gericht zijn.

Chinese tegenmaatregelen gelden voor 545 Amerikaanse productsoorten, meldt de Engelstalige staatskrant China Daily. Het gaat om onder meer sojabonen, varkensvlees, visvoer en auto's. Het Chinese ministerie van Handel liet weten dat de acties van Trump ook schadelijk zullen zijn voor bedrijven en consumenten in de VS.