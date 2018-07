Staking bij sorteercentrum PostNL in Den Bosch

Zij hebben hun werk om 7.30 uur neergelegd en zijn om 9.00 uur weer aan de slag gegaan, meldt vakbond FNV.

Volgens de vakbond hebben zo'n zestig tot zeventig mensen het werk neergelegd en heeft het werk in het sorteercentrum aanzienlijke vertraging opgelopen. PostNL zegt in een reactie de actie te betreuren en roept de vakbond op om in gesprek te gaan. Het postbedrijf heeft de indruk dat de gevolgen van de werkonderbreking meevallen.

De acties hebben te maken met de invoering van de zogeheten combibundel, waarbij de bezorgers een deel van de taken van de postvoorbereiders overnemen. FNV had PostNL een ultimatum gesteld dat maandag is verlopen. Het postbedrijf heeft besloten dit te negeren. Daarna heeft de vakbond acties aangekondigd.

Vakbondsbestuurder Ger Deleij stelt dat het wat FNV betreft niet bij de actie in Den Bosch blijft. De komende weken volgen meer ''speldenprikken'' waarmee de vakbond het bedrijf wil verrassen. ''Als dat niet werkt, zullen er grotere acties volgen", aldus Deleij.