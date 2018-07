'Amerikaanse eigenaar zet kledingmerk Scotch & Soda in de etalage'

Dit meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van anonieme bronnen. Een verkoop vindt volgens de ingewijden op zijn vroegst plaats in de eerste helft van volgend jaar.

Deskundigen zeggen tegen de zakenkrant dat de eigenaar de aankoopprijs moet kunnen terugverdienen. Sun Capital, dat ook eigenaar was van het ter ziele gegane V&D, zou Scotch & Soda in 2011 hebben gekocht voor 350 miljoen euro. Of het bedrijf veel meer waard is, is afhankelijk van de resultaten over het vorige boekjaar.

Scotch & Soda heeft zelf wereldwijd meer dan 150 winkels, maar verkoopt ook de eigen kleren via achtduizend andere warenhuizen en verkooppunten. Maar door de concurrentie van online kledingwinkels, hadden die externe partijen het moeilijk.

Volgens het FD boekte Scotch & Soda in het boekjaar 2016/2017 een bedrijfsresultaat van 50,9 miljoen euro, licht hoger dan de 45,4 miljoen euro van een jaar eerder. Uiteindelijk werd er onderaan de streep wel een verlies gelden van 5,4 miljoen euro door eenmalige kosten.