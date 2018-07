Vakbond FNV overweegt banen te schrappen vanwege oplopend tekort

Er komen geen gedwongen ontslagen, stelt bevestigt een woordvoerder van FNV maandag na berichtgeving in het Algemeen Dagblad (AD).

Als niet wordt ingegrepen loopt het tekort van de bond op tot 24 miljoen euro in 2021. FNV heeft te maken met dalende ledenaantallen en vergrijzing. In de afgelopen zeven jaar verdwenen er honderdduizend leden. FNV sneed in de afgelopen jaren al flink in de kosten, bijvoorbeeld door interne fusies en het afstoten van overbodige kantoorruimte.

FNV is momenteel in overleg met de ondernemingsraad over de ingreep. Volgens het AD kunnen er 250 arbeidsplaatsen verdwijnen, maar volgens de woordvoerder is het exacte cijfer nog onbekend. Er werken 1.700 mensen bij de bond.