KLM stopt in september met vluchten naar Iran

In een verklaring op de website stelt KLM dat het besluit is ingegeven door negatieve resultaten en de financiële vooruitzichten. De laatste vlucht naar Teheran vertrekt op 22 september vanaf Amsterdam en landt een dag later weer op Schiphol.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij was in 2013 gestopt met vluchten naar Iran en was daar in 2016 weer mee begonnen.

Eerder besloot zustermaatschappij Air France al om de vluchten naar de hoofdstad van Iran te beperken en over te hevelen naar prijsvechter Joon.

Voor passagiers die al een ticket hebben voor een vlucht op of na 24 september, wordt een alternatieve vlucht of financiële compensatie geregeld.

Passagiers kunnen vanuit Nederland nog wel met Iran Air naar Teheran vliegen.

Handel

Het atoomakkoord dat Iran met verschillende Europese landen, Rusland, China en de Verenigde Staten heeft gesloten, heeft gezorgd voor meer economische mogelijkheden voor het land.

Dit heeft tot meer handelsmogelijkheden geleid, waarop ook verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben besloten om weer vluchten naar de Iraanse hoofdstad aan te bieden.

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het atoomakkoord te stappen, heeft echter voor nieuwe onrust in Iran gezorgd. De dreiging van nieuwe Amerikaanse sancties maakt het voor bedrijven moeilijker of zelfs onmogelijk om handel te drijven met het land.