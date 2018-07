'Oekraïense OM onderzoekt rol AkzoNobel en Mammoet bij bouw Krimbrug'

Dat schrijft De Gelderlander die hierover vragen heeft gesteld aan het Openbaar Ministerie (OM) in Oekraïne. AkzoNobel zelf ontkent producten voor de brug te hebben geleverd. Mammoet was niet bereikbaar voor commentaar.

De Gelderlander doet al langer onderzoek naar de zaak. Eerder kwam de krant met de namen van het Dodewaardse Dematec Equipment en Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek.

De kwestie wordt ook door het OM in Nederland onderzocht. Dat gaf in mei aan zeven Nederlandse bedrijven onder de loep te nemen, maar wilde geen namen noemen. De Nederlandse justitie verdenkt zowel bedrijven als leidinggevenden van het schenden van Europese sancties.

De brug over de Straat van Kertsj tussen het schiereiland en het Russische vasteland is erg omstreden. Het Oekraïense schiereiland werd in maart 2014 geannexeerd door Rusland, maar was over land alleen via Oekraïne te bereiken.

Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de negentien kilometer lange brug, die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim.