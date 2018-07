Aandeel Juventus in de plus door mogelijke komst Cristiano Ronaldo

In de Spaanse en Italiaanse media gaan al enkele dagen transfergeruchten over Ronaldo de ronde. Volgens de Spaans krant AS zou Ronaldo akkoord zijn over een salaris van 30 miljoen euro, maar moeten de clubs het nog eens worden over de transfersom. Marca meldde dat de huidige club van de Portugees, Real Madrid, de sterspeler voor 100 miljoen euro zou willen laten gaan.

Het aandeel Juventus, genoteerd aan de beurs van Milaan, stond in de loop van de dag even zelfs 9,7 procent hoger. Dat is de grootste stijging op een dag sinds de zege op Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League in maart. Uiteindelijk werd de Italiaanse club in de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.

Ronaldo maakte in het stadion van Juventus een hattrick, waaronder een fraaie omhaal, en verliet onder een staande ovatie van de Italiaanse supporters het veld. De aanvaller won de Champions League met Real Madrid voor het derde jaar op rij door Liverpool in de finale met 3-1 te verslaan.

Hattrick

De 33-jarige Ronaldo liet zich op het WK in Rusland nog zien met een hattrick tegen Spanje in de eerste groepswedstrijd. Uiteindelijk werd Portugal in de achtste finales uitgeschakeld door Uruguay (1-2).

Juventus behoort tot een select aantal voetbalclubs met een beursnotering. In Nederland heeft Ajax een notering aan de beurs, maar in het aandeel wordt weinig gehandeld. In Italië zijn ook Lazio en AS Roma beursgenoteerd. Andere bekende clubs die aandelen hebben uitgegeven, zijn Manchester United en Borussia Dortmund.