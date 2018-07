Jaguar dreigt 80 miljard aan investeringen te schrappen door Brexit

De automaker, de grootste van het VK, zegt dringend zekerheid nodig te hebben om te blijven investeren in de Britse markt. Het concern benadrukt ook de belangen van leveranciers, klanten en de veertigduizend Britse werknemers te willen waarborgen.

Ralf Speth, topman van Jaguar Land Rover Automotive, verklaart dat de autofabrikant in het VK hoort, "maar dat wij en onze partners in de productieketen een onzekere toekomst tegemoet gaan als de Brexit-onderhandelingen geen vrije en frictieloze handel met de EU en toegang tot de interne markt opleveren".

"Een slechte Brexit zou Jaguar Land Rover jaarlijks meer dan 1,2 miljard pond aan winst schelen. Hierdoor zouden we ons uitgavenpatroon drastisch moeten aanpassen." In de laatste vijf jaar heeft Jaguar voor 50 miljard pond aan investeringen gedaan in het Verenigd Koninkrijk.

Export

Jaguar is afhankelijk van de export. Zo’n 80 procent van de in 2017 621.000 verkochte auto’s ging naar het buitenland. Het vasteland van Europa is de grootste afnemer met een aandeel van 20 procent in de verkopen. Verder komt meer dan 40 procent van de geïmporteerde onderdelen van het Europese vasteland.

Jaguar Land Rover is sinds 2008 in handen van het Indiase Tata Motors. Dit concern gaf donderdag ook een persbericht uit waarin opnieuw werd benadrukt dat een Brits vertrek uit de EU meer bureaucratie oplevert en dat de onzekerheid van Brexit te vermijden zijn.