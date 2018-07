RTL schrapt 85 arbeidsplaatsen en past organisatiestructuur aan

Er komen ook nieuwe afdelingen bij, met name op het vlak van data, marketing en technologie. Verder schrijft RTL woensdag in een persbericht dat het bedrijf in de eerste helft van 2019 verwacht nog verder op personeelskosten te besparen. Bij het bedrijf werken nu ruim achthonderd mensen.

CEO Sven Sauvé van RTL Nederland: "De nieuwe organisatiestructuur is nodig om onze groeistrategie snel uit te kunnen voeren. We willen de samenwerking verder stimuleren, nieuwe kennis en kunde de ruimte geven en merken bouwen die inspelen op echte behoeftes van onze kijkers, volgers en bezoekers."

Volgens Sauvé is de herstructurering nodig voor het bereiken van "meer focus en wendbaarheid in het hele bedrijf". Verder wil RTL de komende jaren "tientallen miljoenen" investeren in content, data-analyse, technologie en marketing.

De ondernemingsraad heeft ingestemd met de plannen en er is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. De nieuwe organisatiestructuur gaat in per 1 augustus.