Angela Merkel waarschuwt voor uitbreken 'echte handelsoorlog'

De Duitse bondskanselier wil nu nog niet spreken van een "handelsoorlog", maar noemt het een "handelsconflict", schrijven Duitse media woensdag. "Het is alle moeite waard om ervoor te zorgen dat dit conflict niet in een echte oorlog uitmondt", zei Merkel woensdag in de Duitse Bondsdag.

De invoertarieven op Europese auto's zijn volgens haar "veel ernstiger" dan de eerder ingevoerde belasting op de import van Europees staal en aluminium.

Volgens de Duitse bondskanselier toont de financiële crisis aan dat samenwerking beter werkt dan eenzijdige maatregelen. "De internationale financiële crisis zou nooit zo snel zijn opgelost, als we niet multilateraal hadden samengewerkt in de geest van kameraadschap", stelt Merkel.

In juni dreigde de Amerikaanse president Donald Trump een invoerheffing van 20 procent in te voeren op Europese auto's. Momenteel wordt er in de VS 2,5 procent invoerbelasting op auto's geïnd. De EU heft nu al een veel hogere invoerbelasting op Amerikaanse auto's, namelijk een van 10 procent.

Het Chinese ministerie van Financiën meldt woensdag "absoluut niet" het eerste schot te zullen lossen in een eventuele handelsoorlog met de VS. Volgens ingewijden staat China wel paraat met tegenmaatregelen. Het zou gaan om invoertarieven op 34 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.